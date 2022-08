Michael Moser ist bei der Metzger-WM in Sacramento dabei

Auch zwei Beschäftigte des 44-Jährigen reisen zu dem Wettkampf in die USA. Welche Chancen sie sich ausrechnen.

Bei Michael Moser ist die Vorfreude riesig: Am kommenden Wochenende wird der Landsberger Metzgereiinhaber – genauso wie seine beiden Angestellten Katharina Bertl und Fabian Schüttler – an der „World Butchers’ Challenge“ teilnehmen. Die Weltmeisterschaft der Metzger findet in Sacramento, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Kalifornien, statt. Wie das Event abläuft und welche Ziele Moser hat.

Die anderen Teammitglieder beim Wettkampf

Michael Moser war bereits vor vier Jahren bei der World Butchers’ Challenge im nordirischen Belfast dabei (2020 fiel die Veranstaltung coronabedingt aus). Damals belegte der heute 44-Jährige mit dem deutschen Team den siebten Rang. „Wir haben als Neuling gelernt, jetzt wollen wir unter die ersten drei.“ Auch Katharina Bertl (32), die in Mosers Metzgerei arbeitet, ist Teil der sechsköpfigen Mannschaft – die anderen drei Mitglieder kommen aus Schwaben, Franken und Berlin. Fabian Schüttler (25) wird in der Nachwuchsklasse (Einzelwettbewerbe) antreten.

Die drei reisten bereits am Samstag – nach einem gemeinsamen Weißwurstfrühstück – in die USA. Dort werden sie mit ihrem Team auf einer angemieteten Ranch wohnen und auch Zeit für Sightseeing haben. „San Francisco und die Golden Gate Bridge werden wir uns auf jeden Fall anschauen“, sagt Michael Moser. Am Mittwoch stehe dann ein Willkommensabend auf dem Programm, am Donnerstag eine umfassende Einweisung in der Wettkampfstätte. Am Freitag, 2. September, ist zunächst die Nachwuchsklasse an der Reihe, bevor es am Samstag, 3. September, für die Senioren ernst wird. Die Wettkämpfe können auch im Livestream verfolgt werden.

13 Nationen machen in der Seniorenklasse mit

Insgesamt 13 Nationen stellen Teams in der Seniorenklasse – Michael Moser schätzt die Konkurrenz aus Italien und Frankreich am stärksten ein. Daneben sind unter anderem auch Neuseeland, Aus-tralien, Brasilien, Wales, die USA, Kanada oder Island vertreten. Jedes Team bekomme „das Rohmaterial“ gestellt: ein halbes Schwein, ein halbes Rind, ein ganzes Lamm und fünf Hähnchen. Anschließend hätten sie drei Stunden und 15 Minuten Zeit, die Tiere zu zerlegen und zu veredeln.

Am Ende werde das Fleisch in verschiedenen Variationen und schön angerichtet auf einem großen Tisch präsentiert – eine Jury bewerte das Ganze.

Lesen Sie dazu auch

Das deutsche Team hat sich laut Moser auf das Motto „Oktoberfest“ geeinigt. Er stellt sich auf einen spannenden, aber auch körperlich anstrengenden Wettkampf ein. „Man arbeitet quasi im Akkord.“ Die Weltmeisterschaft beschließe ein Galaabend am Sonntag, 4. September, bei dem die Sieger gekürt werden.

„Wir freuen uns sehr auf die Challenge“, sagt Michael Moser. Das deutsche Team habe sich rund zwei Jahre intensiv vorbereitet.