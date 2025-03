Ministranten im Dekanat Landsberg

Die Minis aus der PG Vilgertshofen und der PG Hl. Engel Landsberg haben das Dekanat Landsberg beim KaJu-Cup in Huglfing vertreten. So erreichten die Minis aus Vilgertshofen in der Gruppe I den vierten Platz und die Minis aus Landsberg den siebten Platz. Es waren spannende Fußballspiele und knappe Entscheidungen. Gratulation an die beiden Mannschaften. Das Bild zeigt die Minis aus Landsberg.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.