Landsberg

vor 1 Min.

Mit dem Landsberger DAV-Bus in die Berge

Plus Um zum Wandern zu fahren, nutzt der Großteil der Bevölkerung das eigene Auto. Eine klimafreundliche und stressfreiere Alternative bietet der Landsberger Alpenverein an.

Von Vanessa Polednia

Der Deutsche Alpenverein (DAV) will Vorbild sein und hat sich vorgenommen, bis 2023 klimaneutral zu sein. Dass das nicht mit Staus und vollen Parkplätzen in den Bergen vereinbar ist, weiß der Vorsitzende der Landsberger Sektion Jörg Riedle. „Wir alle reden von Klimaschutz, und es ist allen irgendwie klar, dass ein wichtiger Hebel unsere individuelle Mobilität ist“, sagt er. Der DAV-Landsberg will daher die individuellen Freizeitfahrten in die Berge reduzieren, das heißt weniger Verkehr, weniger volle Parkplätze vor Ort, weniger Benzinverbrauch und weniger CO2-Ausstoß.

