Mit dem Kneippverein auf Zeitreise

Bei bestem Ausflugswetter unternahm der Kneippverein Landsberg kürzlich einen Tagesausflug in die oberschwäbische Stadt Memmingen. Auf dem Programm standen der Besuch der Ausstellung „Bauernkriege“ sowie ein geführter Rundgang auf der historischen „Roten Runde“.

Die Ausstellung im Dietrich-Bonhoeffer-Haus zeigte eindrucksvoll die Hintergründe der Bauernkriege im 16. Jahrhundert und machte deutlich, welche Rolle Memmingen als Schauplatz dieser historischen Ereignisse spielte. Mit Originaldokumenten, zeitgenössischen Objekten und multimedialen Darstellungen erhielten die Teilnehmenden einen lebendigen Einblick in diese bewegte Epoche. Anschließend ging es bei einer Stadtführung vorbei an markanten Plätzen, stolzen Bürgerhäusern und bedeutenden Bauwerken. Die fachkundigen Erläuterungen ließen die Geschichte Memmingens anschaulich lebendig werden. Mit vielen neuen Eindrücken und in bester Stimmung trat die Reisegruppe am späten Nachmittag die Heimfahrt an.

