Landsberg

vor 12 Min.

Zum Landsberger Ruethenfest gehört auch das passende Gwand

Plus Den großen Ruethenfest-Umzug verfolgen manche Zuschauer im besonderen Gewand. Etliche Schaufenster-Dekorationen allerdings zollen dem Fest keinen Tribut.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Die Frage "was ziehe ich an?" stellt sich an Festtagen und zu großen Veranstaltungen wie dem Landsberger Ruethenfest regelmäßig. Schließlich heißt es nicht umsonst "Kleider machen Leute". Und für so manchen, der am Wochenende am Straßenrand den großen Festumzug mit den über 1000 Landsberger Kindern anschaut, war klar: Sich auch äußerlich wenig zurückversetzen in längst vergangene Zeiten muss sein.

Das zumindest hat Ruth Hecking, die Gwandnerin am Spitalplatz in Landsberg festgestellt. Leinenröcke, Ledermieder und Seidenblusen gehören bei einigen ihrer Kunden einfach zum Ruethenfest dazu. "Die Tendenz, sich passend zum Fest zu kleiden, steigt", sagt sie. Dabei sei ihnen aber gleichzeitig wichtig, dass der Rock, die Bluse oder das Mieder auch nach dem Ruethenfest noch mit "Alltagskleidung" kombiniert werden kann. In aller Regel seien es Landsbergerinnen und Landsberger, die – manchmal sogar schon Wochen und Monate vor dem Fest – in ihr Atelier kämen, um sich ihr "Ruethenfest-Gwand" schneidern zu lassen. "Aber es kommt auch vor, dass jemand ein paar Tage vor dem Ruethenfest erst vorbeischaut, weil ein Kleidungsstück zu eng oder auch zu weit geworden ist und noch schnell geändert werden müsste", sagt Ruth Hecking aus jahrelanger Erfahrung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen