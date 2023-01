Mit der landsberger bühne auf zur lustigen Zugfahrt durch Oberbayern

Plus Die landsberger bühne feiert mit "Erster Klasse" Premiere im ausverkauften Stadttheater. Das Ensemble gibt eine amüsante Anleitung, um Zugmitfahrende möglichst entnervt zurückzulassen.

Wer kennt sie nicht, die Lästigen unter den Mitfahrenden im Zug? Da gibt es den Genussmensch, der seinen Döner aus der Alufolie packt, oder den Dauerdaddler, der seine Kopfhörer vergessen hat und seine Umgebung an seinem Handyspiel lautstark teilhaben lässt. Im Zug trifft man auf Menschen, mit denen man im Alltag wohl nicht unbedingt zu tun hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass man die Situation in Ludwig Thomas Einakter "Erster Klasse" sofort nachvollziehen kann – und das über hundert Jahre später.