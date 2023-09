Mit Hebebühne ein geparktes Fahrschulauto beschädigt

Zwei Zeugen beobachten den Hergang und die Unfallflucht in Landsberg. Die Polizei sucht die beiden Unbekannten und den Verursacher.

Nachdem ein Unbekannter am Dienstagnachmittag mit einer Hebebühne ein auf einem Parkplatz in der Waldheimer Straße in Landsberg geparktes Auto beschädigt hat, sucht die Polizei zwei Personen, die den Hergang beobachtet haben.

Wie die Polizei meldet, hatten die Zeugen den Geschäftsinhaber einer Fahrschule gegen 16.20 Uhr auf die Beschädigung eines seiner Autos aufmerksam gemacht. Demnach rangierte eine selbst fahrende Hebebühne auf dem Parkplatz und fuhr dabei rückwärts gegen das Fahrschulfahrzeug, welches am vorderen rechten Eck erheblich beschädigt wurde. Der Fahrer der Hebebühne fuhr im Anschluss einfach davon. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro, teilt die Polizei mit.

Die Polizeiinspektion Landsberg ist nun auf der Suche nach den beiden Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden. (AZ)

