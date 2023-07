Landsberg

15:25 Uhr

Mit Strohballen spielende Kinder sorgen für Aufregung

Plus Was ist beim Spielen bei einer Großveranstaltung erlaubt, was geht zu weit? Zu den Geschehnissen beim Ruethenfest gibt es unterschiedliche Meinungen. Das sagt der Vereinsvorsitzende.

Von Vanessa Polednia

Die Meinungen in der analogen und digitalen Welt gehen stark auseinander, doch eins ist klar: Das Thema polarisiert. Strohballen um die Bühne auf dem Hauptplatz in Landsberg sollen die tanzenden Kinder beim Ruethenfests vor Verletzungen schützen. Am Donnerstagabend nutzten Kinder die Gelegenheit, um mit dem Stroh zu spielen. Dabei wurden die Strohballen so arg in Mitleidenschaft gezogen, dass sie für die Veranstaltungen ersetzt werden müssen. Mitglieder des Vereins kritisieren das Vorgehen der Eltern. Im Internet verstehen andere wiederum das Problem nicht und fordern mehr Gelassenheit. Der Vorsitzende des Ruethenfestvereins klärt über die Folgen auf.

Ein Ehepaar, beide Mitglieder des Ruethenfestvereins, war beim Konzert der Stadtkapelle am Donnerstagabend auf der Landsknecht-Bühne gesessen. Das Vorgehen einer Familie hat sie so verärgert, dass sie sich an unserer Redaktion wenden: Kinder spielten mit dem Stroh an der Bühne und zerstreuten es dabei. "Zudem zeigte sich ein Mann uneinsichtig und wollte seinen Sitzplatz auf dem Stroh nicht verlassen. Anschließend musste mit einem Trassierband abgesperrt werden", berichtet das Paar. "Ich bin selbst Mitglied des Ruethenfestvereins, schätze und liebe dieses sehr und habe großen Respekt vor der Arbeit der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter", betont die Frau, die aus Angst vor Anfeindungen anonym bleiben möchte.

