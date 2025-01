Mit Technologie gegen Distanz

Neue Wege im Schulalltag eröffnen sich dank einer großzügigen Spende der Sparkasse Landsberg-Dießen in Höhe von 5000 Euro, die es dem Medienzentrum Landsberg ermöglicht, den ersten Avatar „AV1“ für die Schulen im Landkreis anzuschaffen. Mit dem Gerät können Kinder und Jugendliche, die über einen längeren Zeitraum die Schule nicht besuchen können, via Internet am Unterricht teilnehmen. So bleibt der Kontakt zur Klasse aufrechterhalten, der gleichzeitig den Wiedereinstieg erleichtert.

Der AV1 ist ein beeindruckendes Gerät: Durch Tippen auf ein Hand-Symbol leuchtet der Kopf des Avatars grün – die Lehrkraft erkennt, dass die Schülerin oder der Schüler aufgerufen werden möchte. Mithilfe einer intuitiven App können außerdem Emojis wie Freude oder Nachdenken ausgedrückt werden. Auch wichtig: Ein Mitschneiden des Unterrichts? Unmöglich – das Gerät schaltet sich dann ab.

Im Rahmen eines gemeinsamen Termins mit Sven Fischer (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Landsberg-Dießen) und Ralf Loheit (Leiter des Medienzentrums Landsberg) bedankte sich Landrat Thomas Eichinger für die Unterstützung und ließ sich die innovative Funktionsweise des Avatars demonstrieren.

