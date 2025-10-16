Icon Menü
Landsberg: Mitarbeiterjubiläen bei SIP

Landsberg

Mitarbeiterjubiläen bei SIP

Ehrung für langjährige Treue und außergewöhnliches Engagement.
Von Ralf Jodl
    Im Bild von links nach rechts: Otto Wermescher, Alex Barth, Stefen Dressel, Sergej Martianow, Mascha Harris, Hajo Dahmen, Sven Schlör, Stephan Hufschmid, Zsofia Szofan, Ana Hackenberg, Ralf Jodl. von links nach rechts: Otto Wermescher, Geschäftsführer Alex Barth, Stefen Dressel, Sergej Martianow, Mascha Harris, Hajo Dahmen, Sven Schlör, Stephan Hufschmid, Zsofia Szofan, Ana Hackenberg, Geschäftsführer Ralf Jodl Foto: Günter Schachermayr

    Bei SIP Scootershop wurden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Jubiläen gefeiert. Das Unternehmen ehrte mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Treue und ihr außergewöhnliches Engagement. Seit fünf Jahren bereichern Mascha Harris und Sergej Martianow das Team – mit Leidenschaft, Motivation und Begeisterung für alles, was auf zwei Rädern rollt. 

    Bereits zehn Jahre gehören Ana Hachenberger, Zsofia Szofan, Hajo Dahmen und Sven Schlör zur SIP-Familie. Ihr Einsatz, Teamgeist und ihre Erfahrung tragen maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei. Besonders hervorgehoben wurden in diesem Jahr Stefanie Barth und Stefan Dressel, die auf 15 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Mit ihrem Fachwissen, ihrer Erfahrung und ihrer positiven Ausstrahlung verkörpern sie die Werte, für die SIP Scootershop steht.

    „Langjährige Mitarbeit ist bei uns kein Zufall, sondern das Ergebnis einer Unternehmenskultur, in der sich Menschen wohlfühlen“, so SIP Scootershop Geschäftsführer Ralf Jodl. „Sie ist der Schlüssel zu Qualität, Stabilität und einem starken Miteinander – und dafür sagen wir herzlich Danke.“

