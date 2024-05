Bahn frei für Modelleisenbahn-Fans in Landsberg

Modelleisenbahnvereine zeigen ihre schönsten Anlagen. Ein Besuch auf der zwölften Modellbau- und Modelleisenbahn-Ausstellung im Landsberger Sportzentrum.

Im Sportzentrum Landsberg wurde kürzlich eine Geschichte über Stadtverkehr, Reisen und Mobilität erzählt: Die zwölfte Modellbau- und Modelleisenbahn-Ausstellung zeigte über zwei Tage das Geschehen auf Schienen und Straßen. Liebevoll aufgebaute Miniaturwelten reihen sich Tisch an Tisch. Es gab allerlei Loks, Waggons, Pkw sowie Lkw und Schiffe. Die Anlagen waren so nah an der Fantasie oder dem großen Vorbild, wie es im Maßstab eben möglich ist.

Peter Briegel bekam 1949 im Alter von sechs Jahren seine erste SK-800-Märklin-Lok geschenkt. Seitdem „ist dieser Bazillus unheilbar“, sagt der heute 81-Jährige. Briegel ist ehemaliger Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Eisenbahnfreunde – kurz BDEF. Auch durfte er sich einst Präsident des Europäischen Modellbahnverbands Morop nennen. Acht Jahre lang war er zudem Vorsitzender des eingetragenen Modelleisenbahnvereins Landsberg. Doch mittlerweile habe er die ganzen Ehrenämter aufgegeben und genieße rein sein Hobby.

Im Landsberger Sportzentrum werden 15 Anlagen ausgestellt

Gegründet wurde der Modelleisenbahnverein Landsberg 1967 (selbstverständlich) von „Modellbahn-Ethusiasten“, wie Briegel erzählt. Aktuell zähle der Verein 40 Mitglieder. Immer mittwochs ab 19 Uhr würden sie sich in den drei alten Waggons des Eilzugwagens aus den 30er-Jahren am Landsberger Bahnhof treffen.

Hier stehen außerdem zwei Anlagen in der Spurweite H0 im Gleichstrombetrieb. Die eine Anlage ist vollständig analog gesteuert und zeigt über 60 Züge in Fahrt. Die andere ist voll digitalisiert und computergesteuert – insgesamt ein Nachbau des Landsberger Bahnhofes um 1910, wo die Bahnschranken noch blau-weiß statt rot-weiß waren und die Katharinenstraße an einen Kiesweg erinnert. Diese Anlage konnte unter anderem auch im Sportzentrum betrachtet werden.

Laut Stefan Prechtl, dem ersten Vereinsvorstand des Modelleisenbahnvereins Landsberg, seien an diesem Wochenende 15 Anlagen ausgestellt gewesen. Vereine vom Bodensee bis hinter Stuttgart kamen extra nach Landsberg. Die kleinste Anlage sei dabei 0,60 mal 1,70 Meter groß. Die größte 18 mal 6 Meter.

Modelleisenbahnvereine hoffen auf Nachwuchs

Am zweiten Veranstaltungstag war vormittags einiges los. Aber „es könnte besser sein“, so Prechtl. Tags zuvor hätte die Ausstellung einen Negativ-Rekord gehabt. Die Besucherzahl habe lediglich bei 460 gelegen. Den höchsten Andrang hätten sie 2012 mit 3.400 Besucherinnen und Besuchern gehabt. 2015 kamen 2.670 Menschen. 2018 nur noch 1.650.

Hauptsächlich waren dieses Mal ältere Generationen anzutreffen. Kinder waren verhältnismäßig wenige zu sehen. Stefan Prechtl hofft nach wie vor, dass vor allem „Nachwuchs“ kommt. „Unser Eisenbahn-Hobby ist am Aussterben“, bedauert der 58-Jährige. „Wenn man heute auf Eisenbahn-Börsen geht, sieht man kaum junge Gesichter. Umso schöner ist es, dass die Kinder wieder da und ganz begeistert sind. Vielleicht sind das künftige Mitglieder“.