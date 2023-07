Modern und kreativ: Neues Kunstprojekt am Lech soll im August starten

Musik, Malerei und Subkultur: Eine neue Stätte für Kunst soll im Lech-Atelier in Landsberg beginnen. Der Ort liegt idyllisch direkt am Lech und ist noch lange nicht alles, was Künstler Franz Hartmann in Landsberg machen will.

Das Team im neuen Lech-Atelier ist bei der Arbeit. Rund um den Künstler Franz Hartmann hat sich eine Gruppe gebildet, die im August mit einem neuen Projekt starten wird. Alle verbringen hier ihren Urlaub, um in Landsberg wieder ein besonders Kulturevent zu schaffen. Und alle sind voller Kreativität und Begeisterung und das wirkt ansteckend. Wohl auch für die Landsberger Stadtverwaltung und die Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), die dieses Projekt genehmigt haben. Das ehemalige Atelier des Landsberger Malers Fritz Paulus (1918-1982) am Lech wird zu einer „kleinen“ Kreativstätte. "Das malerisch gelegene Gebäude kann", so Initiator Franz Hartmann, "nicht im Entferntesten den Bedarf an Kreativflächen in Landsberg decken – unser Ziel ist es natürlich weiterhin, das Kreativzentrum in der Alten Wache zu verwirklichen – aber wir starten jetzt schon mal mit einer kleinen Dependance.." Historische, zeitgenössische Kunst trifft auf moderne Kreativität, ist das Ziel in Landsberg. Los geht es Anfang August mit einer Gedenkausstellung an Fritz Paulus. Der ehemalige Leiter des Neuen Stadtmuseums Landsberg, Hartfrid Neunzert, wird hier am Freitag, 11. August, ab 19 Uhr nicht nur die Eröffnungsrede halten, sondern uns auch bei der Auswahl der Werke von Fritz Paulus unterstützen. Darüber hinaus werden sich rund 20 Künstlerinnen, Künstler und Künstlergruppen unterschiedlicher Genres auf verschiedene Art und Weise mit dem Ort auseinandersetzen.

Nicht nur ein Atelier, sondern auch ein 7000 Quadratmeter großer Garten

Für die Ausstellung stehe nicht nur das ehemalige Atelier von Fritz Paulus, sondern auch der angrenzende 7000 Quadratmeter große Garten zur Verfügung. Viele der Werke entstehen oder entstanden vor Ort, so gestaltet Katharina Schellenberger ein vor Jahrzehnten zurückgelassenes Weinfass, Timur Dizdar widmet sich einem alten Brunnen und Crowone gestaltet einen Container. Des Weiteren wird eine große und vergessen geglaubte frühe Plastik von Roger Krötz erstmals öffentlich zu sehen sein. "Auch diesmal setzen wir neben zahlreichen bekannten Künstlerinnen und Künstler wieder auf die vielen jungen kreativen Menschen aus der Region um Landsberg", so Hartmann.. Seit einigen Wochen beschäftigen sich zahlreiche junge Kreative auf dem Gelände: renovieren, gestalten und erarbeiten Beiträge zur Ausstellung. So sind nun beispielsweise im Lech-Atelier Möbel und Lampen aus Skateboards von Andi Böck zu finden.

Auch Musik spielt eine große Rolle im Kreativzentrum

Am Montag, 14. August, von 16 bis 4 Uhr morgens veranstaltet das Kollektiv "Blütezeit" "Apogeo– Kunst & Kultürblütezeit im Landsberger Sommer" den Abend. Da sie nun die Möglichkeit einer Outdoorveranstaltung in Landsberg haben, schließen sich hier junge Künstler und Musiker zusammen, um einen Tag und eine Nacht voller Kunst und Subkultur zu schaffen. Die Bühne für Musik Acts, Workshops ist selbstgebaut und es gibt Lichtinstallationen, die den Wald in einen Märchenwald verwandeln.. Seit Wochen wird geplant und gewerkelt, Max Lang, Philipp Ziegler und Lennart Möller sind vor Ort und es gibt ständig Anfragen von Leuten, die mitwirken wollen, heißt es bei der Pressekonferenz. Junge Menschen, die sich kreativ und handwerklich ausleben wollen, denen bislang jedoch der Platz dafür gefehlt hat, sind hier aktiv. Federführend mit dabei ist hier unter anderem das sehr erfolgreiche Landsberger Künstler-Duo Open Arts sowie Polipex. Eines der Highlights auf der Bühne wird laut Hartmann Caiva sein, die gebürtige Landsbergerin Betty Baldauf gilt derzeit als eine der erfolgreichsten Newcomerinnen der Technoszene, so Max Lang.

Am Samstag, 19. August, von 20 bis 4 Uhr morgens veranstaltet der Landsberger Verein Concrete LLocals einen karibischen Abend. Vereint wird alles, was die Concrete LLocals lieben, so Vorsitzender Stefan Jahns: Skaten, Reggae, Dancehall und Hip-Hop. Das Landsberger Resident Sound System Fanatic Sound ist dabei. Extra angereist kommt der jamaikanische Reggae-Artist Exile Di Brave. . Mitmischen wird auch Toff, Landsbergs bekanntester Rap-Artist.

Wie geht es auf dem Gelände weiter?

Wie geht es nach diesem Event direkt am Lech (man kommt über den Parkplatz des Waldfriedhofs bei der Kläranlage direkt auf das Gelände) weiter? Barbara und Franz Hartmann haben das Grundstück erworben, kommen für die Kosten der Renovierung auf und stellen es dem Verein derzeit für eine symbolische Pacht zur Verfügung, um es für Kreativwirtschaft und Subkultur zu nutzen. Das einzige Problem – wie alle Gebäude zwischen Landsberg und dem Recyclinghof Kaufering hat auch das ehemalige Atelier, welches noch bis letztes Jahr 40 Jahre lang Hauptwohnsitz war, keine Baugenehmigung. "Jedoch laufen bereits Gespräche mit der Stadt, mit dem Ziel, das Gelände als Atelier und Vereinsgelände umzuwidmen. Ich bin jedoch sehr zuversichtlich. Nicht nur die Stadtratssitzung zum Kreativzentrum in der Alten Wache vergangenen März hat gezeigt, dass der Bedarf an derartigen Flächen nicht nur erkannt wird, sondern dass auch politisches Interesse besteht, diesem endlich gerecht zu werden.“, so Franz Hartmann.

Lesen Sie dazu auch

Unterstützung erhält der Verein übrigens auch von höchster Stelle: Kulturstaatsministerin Claudia Roth kommt bald zu Besuch, um sowohl die Alte Wache als auch das Lech-Atelier zu besichtigen. "Ich bin beeindruckt von den Aktivitäten von Kunst hält Wache und davon, wie viele unterschiedlichste Menschen Franz Hartmann hier zusammenbringt, die alle eint, dass sie Kunst machen wollen. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dafür auch die nötigen Räume zur Verfügung zu stellen", so die Staatsministerin.

Was sagt die Stadt Landsberg nun zur Idee des Künstlers. "Wir haben die Events genehmigt. Allerdings sind wir in Verhandlungen, wie es weitergehen soll", sagt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Generell sei sie froh, dass sich der Verein um diese Themen kümmert. "Das brauchen wir in Sachen Kultur in Landsberg", so Baumgartl.