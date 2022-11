Monika Gruber in Landsberg: Ein Feuerwerk der Komik

Plus Komikerin Monika Gruber zieht die Massen ins Landsberger Sportzentrum und begeistert durch Gags und Offenheit.

Monika Gruber ist derzeit eine der größten Figuren in der deutschen Komiker-Szene. Nun war sie im Landsberger Sportzentrum zu Gast, welche Ehre, tritt sie mit ihrem Programm "Ohne Worte" doch auch im Münchner Circus Krone auf. Der Ansturm auf die Plätze war riesig, das Sportzentrum mit seinen 1400 Plätzen restlos ausverkauft. Und das alles für anderthalb Stunden, in denen das Energiebündel Gruber wie bei einem Feuerwerk eine Rakete nach der anderen abschoss.