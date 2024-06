Landsberg

12:00 Uhr

Monika Sadegor begibt sich auf Streifzug durch das historische Landsberg

Monika Sadegor (rechts) übergibt ihr neues Buch im Herzog-Ernst-Saal in Landsberg an Michaela Grün, Leiterin der Tourist-Info.

Plus Mit „Der englischen Tochter“ hat sich Autorin Monika Sadegor einen Namen gemacht. Ihr neues Buch „Landsberger Stadtgeschichte(n)“ ist ein literarischer Stadtführer.

Von Dagmar Kübler

Monika Sadegor blickt vom Mutterturm aus auf das Lechwehr. Dieser Anblick hat einst das Herz der Passauerin erobert, seit 1986 wohnt sie nun in Schwabhausen und ist nach wie vor begeistert von Landsberg. „Ohne Fluss könnte ich nicht leben“, sagt sie scherzend. Zwar hatte sie in Passau drei davon, in Landsberg nur einen, aber dennoch ist die Lechstadt zu ihrer Heimat geworden – umso mehr, seit sie sich bei ihren Recherchen zu ihrem neuen Buch „Landsberger Stadtgeschichte(n)“ so intensiv mit der langen Stadtgeschichte auseinandergesetzt hat.

Der literarische Streifzug durch die historische Stadt ist ein ganz besonderes Konstrukt, das sich in jeder der zehn Geschichten, die in verschiedenen Epochen spielen, aus drei Säulen zusammensetzt: Einem Vorspann, der sich zumeist mit der Örtlichkeit befasst, also beispielsweise dem Hauptplatz, dem Flößerplatz oder dem Ursulinenkloster. Einer emotionalen Geschichte, die zwar erfunden ist, sich aber hätte so abspielen können. Und einer geschichtlichen Einordnung unter der Überschrift: „Was wirklich geschah“. Zur Einordnung der Stationen ist für alle, die Landsberg noch nicht wie ihre Westentasche kennen, der Stadtplan hilfreich. Mit seiner Hilfe könnte auch ein Stadtrundgang entlang von Sadegors Geschichten geplant werden, wobei es sich natürlich lohnt, diese vorher zu lesen. Das gelingt schnell, denn die Geschichten sind kurz und spannend – ein großes Plus, wenn es um die Vermittlung von Stadtgeschichte geht.

