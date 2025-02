Montessori-Schule Kaufering und Rational AG sind IHK Bildungspartner

Unter der Schirmherrschaft der IHK für München und Oberbayern haben die Rational AG aus Landsberg am Lech und die Montessori-Schule aus Kaufering eine IHK Bildungspartnerschaft unterzeichnet. Schule und Unternehmen arbeiten ab sofort bei der Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler noch enger zusammen. Geplant sind im Verlauf des Schuljahres verschiedene, die Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler fördernde Aktionen. Dazu zählen beispielsweise Betriebserkundungen für die 7. und 8. Klassen, die Teilnahme von Rational am Berufsinfoabend der Schule und eine Exkursion von Schülerinnen und Schülern zum Tag der Ausbildung im Unternehmen. Darüber hinaus bietet Rational interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ein Schülerpraktikum in unterschiedlichen Abteilungen des Unternehmens zu absolvieren.

„Mit unserem Engagement möchten wir die Berufsorientierung und Jugendarbeit an der Montessori-Schule aktiv unterstützen. Wir möchten die Jugendlichen über unsere vielfältigen Ausbildungsberufe informieren – wie zum Beispiel den Industriemechaniker, die Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufleute oder den Koch. Dabei bieten wir ihnen nach Möglichkeit Einblicke in das direkte Arbeitsumfeld und zeigen damit, welche spannenden Aufgaben mit diesen Abschlüssen verbunden sind“, erklärt Daniel Goller, Ausbildungsleiter bei Rational.

Bei einer Bildungspartnerschaft stellt die IHK im ersten Schritt den Kontakt zwischen interessierten Schulen und Unternehmen her. Besonders am Anfang berät sie bei der Umsetzung der Partnerschaft im Schul- und Unternehmensalltag. Die Möglichkeiten einer praxisnahen Berufsorientierung reichen von Berufsinfoabenden, Betriebsführungen und Praktika über Mitmach-Angebote in den Betrieben zum Girls‘ oder Boys’ Day bis hin zu Lehrerpraktika. Unternehmen oder Schulen, die an einer Bildungspartnerschaft interessiert sind, können sich an die IHK für München und Oberbayern wenden: (089) 5116-0 oder bildungspartnerschaft@muenchen.ihk.de, mehr Infos gibt es unter www.ihk-muenchen.de/bildungspartner

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.