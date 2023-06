Monumentale Schmetterlinge wirken fast bedrohlich

Malerei, Skulptur, Digitales: Jahresausstellung des Kunstvereins Landsberg. Die Auswahl beeindruckt auch durch Schwarz-Weiß-Motive.

Was fällt als erstes auf beim Eintritt in die Säulenhalle neben dem Landsberger Stadttheater, wo der Kunstverein Landsberg noch bis einschließlich Sonntag, 25. Juni seine Jahresausstellung zelebriert? Sind es die monumentalen Schmetterlinge, die Rike Brysch in ihrer riesengroßen Realität fast zur Bedrohung werden lässt? Die sich in ihrer Überlagerung gegenseitig zu bekämpfen scheinen? Sind es die auf schwarz, weiß und alle Nuancen dazwischen reduzierten Bilder von Monica Gayer, deren eigentlich dynamische Inhalte (Schwimmer, Tänzerin) damit außerordentlich spannend sind?

Feine Skulpturen die Lebensfreude ausstrahlen

Oder sind es doch die feinen Skulpturen von Eva Radek, die ihren Figuren so viel Charakter zu geben weiß und Lebensfreude, die ihr „Wonneproppen“ mit seinem ganzen kleinen Körper ausstrahlt? Es ist vor allem die große Unterschiedlichkeit der ausgestellten Arbeiten, die Kunstinteressierte länger als nur einen Moment verweilen lässt. Es gibt viel zu sehen, die 16 ausstellenden Künstlerinnen und Künstler zeigen in dieser Werkschau nicht nur Gewohntes, leicht Zuzuordnendes. Einige von ihnen haben sich weiterentwickelt. Und sie haben sich wie Heidi Bille und vor allem Stefan Hallerbach, moderner Techniken bedient. Der Grafiker Hallerbach collagiert am Computer.

Wenn die Kunst digital entsteht

Die abstrakten Bildinhalte entstehen sämtlich digital. Wer ein Bild von ihm erwerben will, bekommt eine Datei, die in der Säulenhalle gezeigten Werke sind nur Beispiele. Hallerbach bringt also auch eine neue Form des Kunsterwerbs ins Spiel: Der Käufer kann das Bild als Datei lagern oder in passender Größe und auf gewünschten Untergrund drucken (lassen). Heidi Bille geht kritisch mit den grassierenden KIs um, ihr Stereotyp eines Porträts macht eher Angst. Heidis Ehemann Rudolf Bille, der oft nach Fotovorlagen urbane Motive rein zweidimensionel malerisch auf die Leinwand bringt, war Lokalität bei der Auswahl wichtig. Besuchern zeigt er beispielsweise die Pflugfabrik, wie sie jahrzehntelang das Landsberger Stadtbild westlich des Lechs dominierte. Tanja Popp präsentiert Radierungen, neu dabei ist die Figürlichkeit, mit der die eher abstrahierende Künstlerin sie geschaffen hat. Ausdrucksstark, voller intensiver Farben sind die Hinterglasbilder von Corinne Haberl. Die Künstlerin, die derzeit auch im Rochlhaus in Thaining ausstellt, hat diese besondere Technik vom bäuerlichen Vorurteil entstaubt und modern perfektioniert.

Kunstverein setzt auf den Mix der Künstler

Intensive, kraftvolle Farben bestimmen die Bilder von Monika Neubauer. Sie sind realitätsnah, aber doch so abstrahiert, dass das gewollte Motiv nicht unbedingt klar ersichtlich ist. Bildaufbau ist Thema bei Inge Diepold. Sie malt, überlagert, nimmt weg, fängt von vorn an: Dadurch erhalten ihre Bilder Seele, zeigen förmlich die Auseinandersetzung der Künstlerin mit ihrer Vorstellung, die am Ende oft eine andere ist als ursprünglich. Bei Lisa Wehrmanns Kunst wird in der Schau deutlich, welch langjährige Erfahrung sie mit diesem Genre hat, wie intensiv sie sich mit Schichtungen auseinanderzusetzen weiß, wie professionell sie Farbverläufe plant.

Eva Radeks Wonneproppen, eine Keramik im Rakubrand. Foto: Thorsten Jordan

Petra Martin arbeitet differenziert und gleichzeitig konkret. So ist ihre „Rote Linie“ als solche auf die Leinwand aufgesetzt, erzeugt Spannung und lockt den Betrachter. Geometrische Formen, malerisch weich gemacht und mit Farbe zum Leben erweckt, das ist, was Renate Stolz aktuell zeigt.

Vielseitige Ausstellung in der Säulenhalle. Foto: Romi L�bhard

Ulla Schweizer stellt Ähnliches aus, allerdings ist ihre Geometrie klar konturiert. Ihre Bilder entstehen über zunächst angefertigte Collagen, die sie auf die Leinwand überträgt. Frei erfundene Bildwelten, Berggipfel in Farbgebungen nach eigener Vorstellungskraft, das ist das Ziel von Petra Kollmannsberger, das sie ihren gemalten Traumlandschaften mitgibt. Kathe Hiltl Schroeder schließlich, erfuhr Kunst zunächst haptisch, malte ohne Werkzeuge, nur mit den Fingern. Mittlerweile hat sie sich etliches an Techniken erarbeitet und geht damit an unterschiedliche Themen heran.

Jahresausstellung Kunstverein Landsberg in der Säulenhalle; Öffnungszeiten bis einschließlich Sonntag 25. Juni täglich von 15 bis 19 Uhr.