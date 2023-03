Hexagon unterhält mit Moon River auf Kuhglocken im Landsberger Stadttheater

Plus Das Percussion-Ensemble Hexagon präsentiert in Landsberg ein vielseitiges und witziges Programm. Auch Bohrer und Sägen sind im Einsatz.

Im wahrsten Sinne einen Paukenschlag, und nicht nur einen, gab es im Stadttheater beim Auftritt der Türkenfelder Percussion-Gruppe Hexagon. Durch mehrere Auftritte in vergangenen Jahren waren sie einem – deutlich jüngeren und ganz anderen – Landsberger Publikum bekannt und sind wohl gerade dabei, sich hier einen Kultstatus zu erwerben. Im restlos ausverkauften Haus präsentierten sie ihr ungewöhnliches Show-Konzert, bei dem sie auf alles einschlagen, was irgendeinen Klang erzeugt – vom klassischen Schlagwerk bis zum Abflussrohr. Die Kunst ist, dass dabei Musik herauskommt, die man aus der Filmmusik oder aus den Pop-Charts kennt. Die Arrangements sind überraschend, witzig und dabei gekonnt und präzise ausgeführt – und wenn es auf Gummihandschuhen zu spielen gilt.