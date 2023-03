Landsberg

vor 3 Min.

Mord am Römerhang: Geht der Prozess in die Endphase?

Handelt es sich bei der Tat am Römerhang in Landsberg um Mord? Viele Akten haben die Richter am Augsburger Landgericht bereits gewälzt, um der Antwort auf diese Frage näherzukommen.

Plus Im Verfahren um einen Mord am Römerhang in Landsberg geht es am Montag weiter. Im Fall eines Angeklagten gibt es möglicherweise einen Deal der Prozess-Beteiligten.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Der Prozess um den Mord an einem jungen Mann in Landsberg fing im Herbst 2022 rasant an. Monate später und nach über einem Dutzend Verhandlungstagen ist das Verfahren zumindest gegen zwei der drei Angeklagten noch immer nicht abgeschlossen. Nach einem Rechtsgespräch am Montag, 20. März, könnte es für den Hauptangeklagten auf der Anklagebank einsam werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen