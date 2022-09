Landsberg

vor 17 Min.

Mord am Römerhang in Landsberg: Der Prozess startet

Plus Im Mai 2021 wird ein 26-Jähriger in Landsberg angegriffen – wenige Tage später stirbt er. Nun stehen drei Männer vor Gericht. Es gibt Details zur Tatwaffe.

Von Dominik Stenzel

Im Mai 2021 wurde am Landsberger Römerhang ein 26-Jähriger brutal angegriffen. Wenige Tage später erlag der junge Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Tat, die in der ganzen Stadt für Entsetzen und Betroffenheit sorgte, beschäftigt nun das Augsburger Landgericht: Ab Donnerstag, 29. September, müssen sich drei Angeklagte in einem Prozess verantworten, der sich über mehrere Wochen ziehen könnte. Was ihnen die Staatsanwaltschaft vorwirft und wie es zu den tödlichen Verletzungen des 26-jährigen Opfers kam.

