Motorradfahrer und Autofahrer geraten an Ampel in Landsberg in Streit

Drei Verkehrsteilnehmer geraten in der Landsberger Innenstadt aneinander. Es werden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

In Landsberg ist es am Freitagabend zu einem Streit zwischen drei Verkehrsteilnehmern gekommen. Wie die Polizei mitteilt, warteten ein 46-jähriger Autofahrer aus Landsberg sowie zwei junge Motorradfahrer (18 und 19 Jahre alt) zunächst an der Ampel in der Katharinenstraße, die sich auf Höhe der Stadtverwaltung befindet. Als diese auf Grün schaltete, gab es Unstimmigkeiten über das Verhalten beim Anfahren.

Laut Aussagen der Motorradfahrer hätte der Pkw-Fahrer versucht, einen der beiden absichtlich anzufahren. Der 46-Jährige wiederum gibt an, ausgebremst worden zu sein. Beim folgenden Streitgespräch am Hauptplatz wurde der Autofahrer zudem bedroht. Die eingeleiteten Strafverfahren gegen die Beteiligten könnten aufgrund ihres Verhaltens im Straßenverkehr auch einen Entzug der Fahrerlaubnis nach sich ziehen, so die Polizei. (AZ)

