Landsberg

vor 1 Min.

Motorradfahrer wird bei Sturz in Landsberg verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall leicht verletzt worden.

In der Franz-Kollmann-Straße in Landsberg verliert ein Mann am Mittwoch die Kontrolle über sein Motorrad. Der 35-Jährige wird leicht verletzt.

