Motorradfahrer wird bei Unfall in Landsberg verletzt

Leicht verletzt hat sich ein Motorradfahrer, der am Donnerstagabend bei einem Unfall in Landsberg gestürzt ist. Er wurde beim Abbiegen von einem Autofahrer übersehen.

Wie die Polizei meldet, fuhr ein 73-Jähriger aus München fuhr mit seinem Pkw die Augsburger Straße in südlicher Fahrtrichtung und wollte am Königsberger Platz stadteinwärts abbiegen. Vom Hindenburgring kommend fuhr ein 59-Jähriger aus Püttlingen auf seinem Motorrad in Richtung stadtauswärts.

Die Ampel zeigte für beide Fahrer Grün

Für beide Fahrzeugführer zeigte die Ampelanlage Grünlicht, der Autofahrer übersah jedoch beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer und erlitt leichte Verletzungen. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 7000 Euro geschätzt. (AZ)

