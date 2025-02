Mountainbike aus Kellerabteil in Landsberg gestohlen

In der Zeit von Sonntag, 16. Februar, 14 Uhr, bis Montag, 17. Februar, 13 Uhr, hat ein Unbekannter aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in den Oberen Wiesen in Landsberg ein Mountainbike entwendet.

Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Täter auf Höhe der Hausnummer 5 Zugang zu dem versperrten Kellerabteil und entwendete ein graues Mountainbike der Marke Rocky Mountain im Wert von etwa 2500 Euro. Die 65-jährige Fahrradeigentümerin hatte das Fahrrad zusätzlich mit einem Schloss versperrt.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizeiinspektion Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)