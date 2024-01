Landsberg

Müllberge sorgen in Landsberg für Ärger bei den Anwohnern

Am Wertstoffplatz an der Isidor-Hipper-Straße in Landsberg stapelte sich der Müll über die Feiertage.

Plus Abgestellte Säcke und herumfliegender Müll ärgern Anwohner in Landsberg. Bei der Entsorgung kam heuer laut Landratsamt noch ein Problem hinzu.

Mehrere Müllsäcke stehen herum und auf und neben den Containern für das Altpapier stapeln sich Zeitungen und Kartonage und die Gänge zwischen den Behältern sind gar nicht mehr begehbar. Dieses Bild bot sich in der Isidor-Hipper-Straße in Landsberg und ärgerte mehrere Anwohner massiv, die sich an unsere Redaktion wandten. Das zuständige Landratsamt Landsberg äußert sich zu dem Thema und informiert, dass heuer ein weiteres Problem hinzukam.

Einer der Anwohner beklagt: "Diese Wertstoffsammelstelle ist seit 29. Dezember komplett vermüllt. Seit Jahren gibt es Anwohner, die sich gegen diese Wertstoffsammelstelle ausgesprochen haben, nur leider scheint es der Stadt Landsberg egal zu sein." Der Wind der vergangenen Tage habe viele Kartons weggeweht, berichtet er weiter. "Auf dem Parkplatz der Isidor-Hipper-Sporthalle durften die Kinder heute durch den Müll stapfen", führt er weiter aus. Auch private Einfahrten und der nahegelegene Schulhof seien betroffen. Oft lägen auf dem Boden kaputte Flaschen, genau dort, wo die Busse für die Schüler fahren, heißt es gegenüber unserer Redaktion.

