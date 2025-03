Mülltüte im Gebüsch beschäftigt die Polizei

Wer seinen Müll illegal loswerden will, der wirft ihn in der Regel ins Gebüsch und hängt ihn nicht an einen Ast, damit er gut zu sehen ist. Doch genau das ist jetzt im Bereich des Rocca-di-Papa-Wegs in Landsberg passiert.

Passanten war der im Gebüsch zwischen Lechstraße und Mühlbach hängende Beutel am Wochenende aufgefallen. Was sich darin befand, war auf den ersten Blick nicht zu erkennen und aufgrund der dichten Bepflanzung war die Stelle auch nicht leicht zu erreichen. So wurde die Polizei über den Fund informiert.

Eine Polizeistreife besah sich den Müllbeutel genauer, wie unsere Redaktion auf Nachfrage erfahren hat. Der Inhalt sei ganz unverdächtig: leere Plastikflaschen. Diese sollen jetzt vom städtischen Bauhof entsorgt werden. Dass der Beutel in dem schwer zugänglichen Gebüsch aufgehängt wurde, sei aber tatsächlich ungewöhnlich, so eine Sprecherin der Landsberger Polizei. (AZ)