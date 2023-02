Landsberg

13:43 Uhr

"Music as a mirror": Sophia Jani stellt Debütalbum im Stadttheater Landsberg vor

Plus Im Landkreis Landsberg aufgewachsen, führt es die Komponistin Sophia Jani nach Zwischenstopps in Bordeaux, Berlin und New York dahin zurück, wo alles begann.

Von Jörg Konrad Artikel anhören Shape

New Classic, zeitgenössische Kammermusik oder fragmentarische Minimal Music: Es gibt etliche Bezeichnungen für ein schon länger bestehendes Phänomen in der Musikwelt. Einerseits handelt es sich um eine gedämpfte Herangehensweise an Musik, die einen Hauch des klassischen Grunderbes in sich trägt. Andererseits geht es um die klangliche Präsentation eines Terminus, der momentan kaum noch junges Publikum in die Konzerte lockt. Denn irgendwann erschöpfen sich nun einmal die respektvollen Wiederholungen und zahlreichen Interpretationen der großen Komponisten des Barocks, der Renaissance, der Romantik. Man möchte im Publikum endlich einen Generationswechsel erkennen – um eben morgen noch die Säle altehrwürdiger Kulturtempel zu füllen (wenn man sich in diesem Zuge denn nicht auf völlig andere Auftrittsorte einigt).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

