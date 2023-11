Musik und Märchen: Hänsel und Gretel im Landsberger Stadttheater

Plus Ein Bläserensemble der Sing- und Musikschule und Erzähler Sepp Wörsching beeindrucken. Die Hexe ist der Hit des Abends.

Ludwig Thoma oder Adelheid Wette – „Heilige Nacht“ oder „Hänsel und Gretel“: Das sind zwei Fixpunkte Landsberger Veranstaltungen und zwei untrügliche Hinweise, dass Weihnachten demnächst um die Ecke biegt. Heuer war das Geschwisterpaar aus Grimms Märchen dran.

Eine Woche vor dem ersten Advent belegte „WeLL-B(lech)“, ein Blechbläserensemble der Städtischen Sing- und Musikschule, die vorbereiteten Stühle auf der Bühne im Landsberger Stadttheater. Unter der erfahrenen Leitung von Hans-Günter Schwanzer eröffnete es die sonntägliche Matinee mit ein paar Takten aus Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“, für die dessen Schwester Adelheid Wette ja das Libretto geschrieben hat. Es ist immer wieder faszinierend, beeindruckend oder auch überraschend, wie und wo Schwanzer all diese guten Bläser herzaubert. Zehn Trompeten, fünf Posaunen, vier Hörner und zwei Tuben liefern abwechselnd oder gemeinsam den speziellen, passenden Klang zu den Erlebnissen der beiden Kinder.