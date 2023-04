Musikbegeisterte können in Landsberg wieder durch die Kneipen "grooven"

Nach langer Corona-Pause findet in Landsberg wieder der "Nightgroove" statt. In den Bars und Kneipen sollen die unterschiedlichsten Musikrichtungen bedient werden.

Am Samstag, 15. April, steigt in Landsberg der 19. "Nightgroove". Wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung bekannt geben, wird die Altstadt für eine Nacht Schauplatz eines in Deutschland einmaligen Kneipen- und Musikfestivals. Was dabei alles geplant ist.

Nach der langen Corona-Pause erwartet Veranstalter werk :b events nach eigenen Angaben Musikbegeisterte aus allen Himmelsrichtungen. In 17 Locations gibt es Acts aus den unterschiedlichsten Musikrichtungen - von Rock ’n’ Roll, Blues, Rock, Latino und Soul bis Partyhits. „Der Charme und der Charakter der Stadt Landsberg und des Nightgroove sind einzigartig. Es freut uns sehr, hier auch nach Corona federführend zu sein und ein dermaßen breites Spektrum an Live-Musik aufbieten zu können. Der Nightgroove ist eine echte Institution mit bislang rund 100.000 Besuchern. Darauf sind wir sehr stolz. Wir freuen uns auf das Comeback in diesem Jahr und das 20-jährige Jubiläum 2024“, sagt Christopher Dietz, Geschäftsführer der Nürnberger Eventagentur werk :b events.

Kneipen und Bars verwandeln sich in Konzertbühnen

So unterschiedlich wie die Acts und vertretenen Genres sind auch die bespielten Locations. „Ich freue mich sehr, dass der Nightgroove zurück ist in unserer schönen Stadt. Für eine Nacht verwandeln sich die Kneipen, Bars und Restaurants in Landsberg in Konzertbühnen und schaffen ein einzigartiges Erlebnis für das Publikum. Ich wünsche allen Musikfans aus nah und fern einen wunderbaren Abend und viel Freude beim Grooven durch unsere Stadt“, sagt Doris Baumgartl, Oberbürgermeisterin der Stadt Landsberg.

Die Tickets für den "Nightgroove" gibt es bei Sport 2000, im Hardy’s, beim Vivell Ticketservice und im Autohaus Schaller sowie im Online-Verkauf unter nightgroove.ticket.io. Sollte noch ein Restkontingent verfügbar sein, ist dieses am Samstag, 15. April, an der zentralen Abendkasse erhältlich.

Einlass ist bei den meisten Locations ab 19 Uhr, eine Stunde bevor die ersten Bands und DJs loslegen. Gefeiert wird bis 1 Uhr in der Nacht. Einige Bars und Clubs, die sogenannten „Länger feiern“-Locations, starten erst um 22 Uhr, haben dann aber bis in die Morgenstunden geöffnet. Mehr Informationen gibt es auf der Facebook-Seite, dem neuen Instagram-Aufritt und auf der Internetseite des Events. (AZ)

Lesen Sie dazu auch