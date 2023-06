Musiker Malik Harris erhält digitalen Gold Award für "Rockstars"

Malik Harris aus Landsberg hat mit "Rockstars" Gold-Status in Deutschland erreicht. Jetzt wird er dafür ausgezeichnet.

Der Popsänger und Songwriter Malik Harris aus Landsberg darf sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Mit über 115 Millionen Streams für seine Single "Rockstars" hat er Gold-Status in Deutschland erreicht und erhält deswegen von Better Now Records den offiziellen Digitalen Gold Award.

Der 25-Jährige hat seinen ganz eigenen Pop-Sound erschaffen, mixt Pop, Rock, Rap und Electro, spielt mehrere Instrumente, schreibt und komponiert Pop-Hymnen, heißt es in einer Pressemeldung von Better Now Records. Mit seinem Song "Rockstars" nahm er für Deutschland am Eurovision Song Contest 2022 teil und belegte im Finale den letzten Platz. Trotz der enttäuschenden Platzierung wurde "Rockstars" zum Hit.

Sein Debüt feierte Malik Harris im Jahr 2018

Seit seinem Debüt "Say My Name" im Jahr 2018 mischt Malik Harris regelmäßig die Charts und Playlisten auf, teilt Better Now Records mit. So erreichte er Platz acht der offiziellen Deutschen Single Charts und Platz vier der Radio-Charts. Er spielt zahlreiche Festivals und tourte unter anderem mit James Blunt, Alex Care, Jeremy Loops, Tom Odell und Amy McDonald. Der Erfolg untermauere seinen Ruf als Pop-Multitalent mit tiefgründigen Texten, die mitten ins Herz treffen, zum Nachdenken anregen und die Stimmungen seiner Generation widerspiegeln.

92 Bilder Malik Harris: Konzert auf dem Hauptplatz Foto: Christian Rudnik

Malik Harris ist der Sohn des US-amerikanischen Ex-Talkmasters Ricky Harris. Er wuchs in Issing auf und kommt regelmäßig in seine Heimat zurück. So spielte er im vergangenen Jahr Konzerte am Hauptplatz und im Stadttheater in Landsberg und betonte dabei immer wieder, wie wichtig ihm seine Heimat und seine Freunde sind.

Lesen Sie dazu auch