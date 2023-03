Musiker wachsen bei Konzert in Landsberg über sich hinaus

Plus Das Kölner Minguet Quartett spielt im Bibliothekssaal in Landsberg auch eine Komposition von György Ligeti. Der überschreitet Grenzen.

Klassische Musik, was ist das eigentlich? Und wer gehört hinein in den Olymp der "Klassiker"? Haydn, Schubert – aber auch Ligeti? "Selbstverständlich!", gab das Kölner Minguet Quartett mit seiner Programmauswahl zum jüngsten Konzert der Reihe Kammermusik im Bibliothekssaal in Landsberg eine klare Antwort.

Dort fand sich das komplexe, zu völlig neuen Klangdimensionen vorstoßende Streichquartett Nr. 2 des ungarisch-österreichischen Komponisten selbstverständlich eingebettet zwischen Joseph Haydns Streichquartett F-Dur op. 77, einem kunstvoll gesetzten, klangschönen Spätwerk des Meisters, und Franz Schuberts musikalischem Erschauern in dessen Streichquartett d-Moll D 810 "Der Tod und das Mädchen". Werkschöpfung durch die Erkundung neuer und Werkvollendung durch den souveränen Gebrauch bestehender Ausdrucksformen – Grenzlinien, die von Ligeti so bewusst überschritten wie von Haydn eingehalten werden, spielen in deren Kompositionen eine ähnlich bedeutende Rolle wie in Schuberts schauerlicher Begegnung eines Mädchens mit dem Tod die Erfahrung der Begrenztheit aller menschlichen Existenz. So weit das Verbindende der in ihrem Temperament und Anliegen sonst so unterschiedlichen Werke.

Die Musiker dringen in Landsberg zum Kern der Komposition vor

Und nun waren es Ulrich Isfort und Annette Reisinger, Violine, Aida-Carmen Soanea, Viola, und Matthias Diener, Violoncello, die über sich hinauswuchsen und Grenzen ein ums andere Mal neu steckten. In Gestus und Klanggestaltung eindrucksvoll wandlungsfähig – introspektiv, berstend expressiv und dramatisch bewegt – drangen sie zum Kern jeder Komposition vor und verliehen den Werken ihre unverwechselbare Sprache. Peitschende Pizzicati bei Ligeti und sich reibende Klangverschiebungen rückten das in feiner Phrasierung dargebotene Haydn-Streichquartett in die Ferne einer musikalisch anders geordneten Welt, während die Empathie für Schuberts Erschrecken vor dem Tod im Spiel der vier Musiker ihren innigsten Ausdruck fand.

Hätte man das Minguet Quartett nicht deutlich vor Augen gehabt, man hätte meinen können, mit jeder Komposition ein anderes Ensemble zu hören, eine Bravourleistung der im Übrigen sehr geschlossen und auf den Punkt agierenden Musiker.

Was ist Klassik? Diese Frage beantwortete das Minguet Quartett mit seinem Auftritt im Bibliothekssaal überzeugend und überraschend einfach: mit jedem Komponisten und jeder Komposition und, ein weiteres Mal öffnet sich der Fächer, mit jeder Interpretation und Rezeption etwas gänzlich anderes und unverwechselbar Neues. Kunst, das zeigten die vier Musiker eindrucksvoll, entsteht, indem man sie teilt, und der Art, wie sich jeder und jede Einzelne damit verbindet. – und natürlich gehört Ligeti in den Olymp und mit ihm längst viele andere, sogenannte "Moderne und Avantgardisten", deren Werke den Weg in die Konzertsäle noch immer nur schwer finden.

