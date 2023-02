Musiktheater: Das Dschungelbuch fasziniert Mädchen und Buben

Plus Das "Dschungelbuch" kommt als Musiktheater für Kinder nach Landsberg. Die Schauspieler schlüpfen in verschiedene Rollen.

„Da wo mein Herz wohnt, bin ich daheim.“ Das Theater Fritz und Freunde gastierte mit einer wunderbaren, kindgerechten Version des Dschungelbuchs im Landsberger Stadttheater. Die vielen Kinder im fast voll besetzten Theatersaal waren offensichtlich fasziniert von dem, was auf der Bühne geschah. Zu keiner Zeit machte sich Unruhe breit.