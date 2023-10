Landsberg

12:01 Uhr

Mutter misshandelte ihre Tochter und muss jetzt ins Gefängnis

Am Amtsgericht in Landsberg war eine Mutter angeklagt, die ihre Tochter mehrfach misshandelt hatte.

Plus Eine Tochter hatte ihre Mutter angezeigt. Beim Prozess in Landsberg kommen schockierende Details ans Licht.

Von Gerd Lodenkämper

Sogar die Polizeibeamten waren geschockt über die Videoaufnahmen, die ihnen die damals 16-jährige Schülerin vorspielte, um ihre Schilderungen über die erlittenen Misshandlungen und extrem entwürdigenden Beleidigungen zu belegen, die ihr die eigene Mutter zugefügt hat. Das Mädchen klagte die Mutter wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung, jeweils in Tateinheit mit Misshandlung von Schutzbefohlenen, vor dem Jugendschutzgericht des Amtsgerichts in Landsberg an, das die 41-jährige fünffache Mutter jetzt für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis schickte.

Nach jahrelanger Tortur als älteste Tochter in der Familie war sie auf die Idee gekommen, die Kamera ihres Handys vorsorglich einzuschalten, bevor sie nach Hause ging. Der Polizeibeamte, der die Anzeige aufnahm, war dafür dankbar, „sonst hätten wir das möglicherweise gar nicht alles glauben können“, so ungeheuerlich war es, was die 16-Jährige zu berichten hatte. Die Staatsanwaltschaft warf der Mutter vor, ihrer Tochter mehrfach mit der flachen Hand und zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Zudem soll die Frau sie mit den Händen gewürgt haben, sodass der Geschädigten jeweils kurz die Luft wegblieb, mit einem Besen auf sie eingeschlagen und ihr ein Sparschwein auf den Schädel geschlagen haben.

