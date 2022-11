Nach Alkoholfahrt vermisst in Landsberg ein junger Mann sein Mofa

Zuerst wird ein 18-Jähriger in Landsberg von der Polizei erwischt, als er betrunken mit dem Mofa fährt. Stunden später ist sein Fahrzeug nicht mehr da.

Nicht gut gelaufen ist es für einen 18-jährigen Mofa-Fahrer am Samstagmorgen in Landsberg: Zuerst wurde er von der Polizei erwischt, wie er betrunken gefahren war, dann war das Mofa weg.

Laut Polizeibericht wollte eine Streife den jungen Mann am Samstag gegen 4.30 Uhr kontrollieren, dieser suchte daraufhin auf dem Parkplatz bei der Waitzinger Wiese das Weite. Der 18-Jährige konnte jedoch wenig später wieder festgestellt werden. Er wollte anfänglich erneut zu Fuß flüchten, wurde aber von den Beamten eingeholt. Der Grund war schnell klar, so die Polizei: Der junge Mann aus dem südlichen Landkreis hatte fast 1,5 Promille intus. Bei ihm wurde anschließend eine Blutentnahme vorgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am Vormittag hat der junge Mann wieder mit der Polizei zu tun

Das Mofa der Marke Steyr-Puch (Farbe schwarz mit weißen Schutzblechen), mit welchem der junge Mann unterwegs gewesen war, wurde am Kontrollort belassen. Als er es am Samstagvormittag in der Augsburger Straße abholen wollte, war es verschwunden, vermutlich gestohlen. Dies zeigte der 18-Jährige anschließend bei der Polizei an. (AZ)

