Nach Covid-Erkrankung: Weihnachten kommt seiner Wiedergeburt gleich

Plus Martin Zabel erzählt, wie Weihnachten auf dem Landsberger Campingplatz gefeiert wird und er eine lebensbedrohliche Corona-Erkrankung überstanden hat.

Buchenholzmöbel, eine helle, freundliche Küche, ein hölzerner Esstisch, eine gemütlich mit Kissen bestückte Couch – im Wohnwagen mit festem Vorzelt von Martin Zabel und seiner Familie sieht es aus wie in einem kuscheligen Tiny-House. Neben dem Fernseher schimmert die Lichterkette im bunt dekorierten Plastik-Weihnachtsbaum. In den Regalen schauen dem Besucher lustige Stoffteddybären und Elche mit Weihnachtsmützen entgegen, auf dem Tisch ein Adventsgesteck mit vier Kerzen. Bald ist Heiligabend und die Familie Zabel mit ihren beiden Söhnen, zwölf und sechs Jahre alt, freut sich auf das Weihnachtsfest, das heuer auch einer Wiedergeburt des Familienvaters gleich kommt.