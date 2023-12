Nach Dachlawine Änderungen beim Christkindlmarkt in Landsberg

Die Stadt Landsberg ergreift nach dem Dachlawinenabgang am Hauptplatz Sicherheitsmaßnahmen. Was das für den Christkindlmarkt bedeutet.

Nach dem Abgang einer Dachlawine vom Dach des H&M-Gebäudes am Landsberger Hauptplatz am Samstagabend in unmittelbarer Nähe des Christkindlmarkts hat die Stadt nun Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

Wegen der akuten Dachlawinen-Gefahr werden zunächst einige Stände am Hautplatz und am Hellmairplatz gesperrt werden, teilte die Stadt am Sonntag mit. Die Buden am Infanterieplatz und am Roßmarkt bleiben alle geöffnet. Der Christkindlmarktbetrieb startet sonntags um 14 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher in der Altstadt werden gebeten, unbedingt die Absperrungen zu beachten. Am Sonntagvormittag nahmen Polizei und Feuerwehr alle Dächer mit einer Drohne in Augenschein.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bat um Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen. (AZ)

