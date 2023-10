Landsberg

vor 48 Min.

Nach dem Mega-Stau in Landsberg: Warum war die A96 so lange gesperrt?

Bis in die frühen Abendstunden gab es Staus in Landsberg. Das Foto zeigt die Kühlmannstraße.

Plus Auf der A96 bei Landsberg wird ein Motorradfahrer schwer verletzt. Die Polizei hat neue Erkenntnisse zum Hergang und erklärt die Ausnahmesituation.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Der 30 Jahre alte Motorradfahrer aus Landsberg, der am Donnerstagvormittag auf der A96 gestürzt ist und schwer verletzt wurde, ist außer Lebensgefahr. Das ist die gute Nachricht eines Tages, den etliche Landsbergerinnen und Landsberger aber auch viele Verkehrsteilnehmer aus der Region nicht so schnell vergessen werden. Denn die gut siebenstündige Sperrung der Autobahn in Richtung München sorgte für ein Verkehrschaos, das die Stadt so wohl noch nie erlebt hat. Für viele stellte sich dabei die Frage, warum die A96 so lange gesperrt werden musste. Unsere Redaktion hat darüber mit der Verkehrspolizei gesprochen.

Am Tag danach hat die Verkehrspolizei etliche Erkenntnisse zum Unfallhergang zusammengetragen. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 11.05 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Landsberg-Nord in Fahrtrichtung München. Ersthelfer informierten die Polizei und versuchten den nicht ansprechbaren Motorradfahrer vor Ort zu reanimieren. Eine erste Befragung der Zeugen ergab, dass der Fahrer eines älteren Motorrads der Marke Yamaha auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt in einer Kolonne aus drei Fahrzeugen fuhr. Vor ihm war eine Motorradfahrschule auf Prüfungsfahrt und hinter ihm ein Lastwagen mit Anhänger.

