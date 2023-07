Nach dem Ruethenfest: So fällt die Bilanz von Stadt und Verein aus

Plus Das Landsberger Kinderfest lockte Tausende Menschen in die Stadt. Wie geht es 2027 weiter? Gibt es Veränderungen?

Fünf Tage lang standen über 1000 Landsberger Kinder beim Ruethenfest im Mittelpunkt. Mehr als 30.000 Menschen wollten zudem zwischen Mittwoch und Sonntag miterleben, wie es sich anfühlt, Geschichte und Geschichten einer Stadt nachzuspielen. Welches Fazit ziehen die Verantwortlichen? Dazu hat unsere Redaktion Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl sowie Geschäftsführerin Heike Neumeyer und Vorsitzenden Tobias Wohlfahrt vom Ruethenfestverein zu einem Gespräch eingeladen.

Auf seiner Homepage spricht der Verein von einem "sensationellen" Ruethenfest und richtet ein großes Dankeschön an die 240 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. "Die Atmosphäre war einzigartig", sagt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. Schon bei der Eröffnungsfeier habe man ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl in der Stadt gespürt. Ministerpräsident Markus Söder habe dies ebenso empfunden und sicherlich die besonderen Bilder mitgenommen. Auch Wohlfahrt und Neumeyer ziehen eine positive Bilanz. Das Kinderfest wieder auf sein ursprüngliches Programm zu konzentrieren und auf fünf Tage zu verkürzen, habe sich bewährt.