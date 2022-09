Nach den Vorwürfen: Wie geht es im Landsberger Klinikum weiter?

Plus Nach den gegenseitigen Vorwürfen hängt der Haussegen im Verwaltungsrat des Landsberger Klinikums schief. Im Kreistag wurde intensiv diskutiert und nach einer Lösung gesucht.

Es war die vielleicht längste Sitzung seiner Amtsperiode, sagt Landrat Thomas Eichinger (CSU). Bis spät am Abend habe der Kreistag hinter verschlossenen Türen über die aktuelle Situation im und um das Klinikum beraten. Unsere Redaktion hat am Tag danach nachgefragt, wie es mit Kommunalunternehmen und Verwaltungsrat weitergehen soll.