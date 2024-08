Nach der Saison ist vor der Saison

In unserer Sommerpause blickten wir auf eine wettkampfreiche Saison 2023/2024, zurück. Im Rundenwettkampf war unsere 1. Mannschaft ungeschlagener Sieger. Sportfreunde Jutta Lerchenmüller und Waldemar Wallat haben sich tapfer bei der Bayerischen Meisterschaft bewiesen und sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.

In einer zünftigen Jahresabschlussfeier wurden die besten Schützen als Jahres- und Vereinsmeister in den jeweiligen Altersklassen ausgezeichnet und der Schützenkönig gekrönt. Viele Sportfreunde des Vereins nehmen auch jetzt am wöchentlichen, freien Training teil, um ihre Leistung weiterhin zu halten oder zu verbessern. Highlight in der Sommerpause war das 100-Schuss-Turnier in Huglfing, an dem unsere besten Schützen antraten.

Am 12.09.2024 beginnt dann für alle Schützenfreunde des Vereins die neue Saison an vorwiegend Donnerstag stattfindenden Schießabenden. Zu dieser Zeit starten auch Rundenwettkämpfe, in denen sich unsere Mannschaften sportlich mit den anderen Vereinen des Gaus messen. Wobei sich die Mitglieder der verschiedenen Vereine in lockerer Runde persönlich kennenlernen und fachsimpeln können. Für den Vorstand bedeutet es auch die vereinsinternen Schießabende, Wettbewerbe und dazugehörige Feiern vorzubereiten. Interessenten können gern über die Kontaktdaten unserer Homepage „https://www.sportschuetzen-landsberg.de“ in Verbindung treten oder einfach donnerstags im Schützenheim des Sportzentrums Landsberg vorbeischauen.