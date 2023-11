Nach der Stadtratssitzung: Was ändert sich im Stadtviertel am Papierbach?

Plus Die Krise in der Baubranche wirkt sich auf das Landsberger Großprojekt aus. Erste Anpassungen sind bereits getroffen worden.

Es war eine lange nicht öffentliche Sitzung des Stadtrats. Das Thema ist brisant. Es geht um die künftige Entwicklung des neuen Stadtviertels "Urbanes Leben am Papierbach". Die Krise in der Baubranche und deren finanzielle Auswirkungen hatten Hauptinvestor und Projektentwickler veranlasst, mit der Stadt über Anpassungen zu reden. Erste Ergebnisse wurden jetzt bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Doch es wurde auch deutlich, dass noch viele Gespräche geführt werden müssen.

In dem Quartier auf dem Gelände der früheren Pflugfabrik sollen laut den ursprünglichen Plänen rund 650 Wohnungen entstehen, außerdem Gewerbeflächen, ein Hotel, zwei Kindertagesstätten und Gastronomie. Geregelt ist das in einem städtebaulichen Vertrag aus dem Jahr 2017 zwischen der Stadt und dem Projektentwickler ehret+klein, der sich darin verpflichtet, soziale, kulturelle und infrastrukturelle Projekte für und mit der Stadt umzusetzen. Die Stadt ist weder Eigentümer noch Bauherr, sie hat aber den Bebauungsplan aufgestellt, der die Art der Bebauung festlegt.