Bestohlene Rettungskräfte: Es gibt einen Aufruf und ein Hilfsangebot

Bei einem Einsatz in Landsberg werden ehrenamtliche Retter bestohlen. Sie starten auf Facebook einen Aufruf und erhalten ein Hilfsangebot.

Rettungskräfte wurden am Freitagabend, 14. Oktober, in Landsberg während eines Einsatzes bestohlen. Die Helfer waren in der Spöttinger Straße, nahe des Jugendzentrums, im Einsatz, um einer stark alkoholisierten Person zu helfen, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Landsberg. Während der Behandlung wurde aus dem abgestellten Rettungsfahrzeug ein Tablet der Marke Apple im Wert von 900 Euro entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 21.35 und 22.30 Uhr.

Helfer vor Ort aus Landsberg starten Aufruf

Auf Facebook haben die Helfer vor Ort dazu einen Post erstellt. Darin heißt es: „Der Helfer vor Ort ist ein rein ehrenamtlich besetztes Rettungsmittel, welches den Zweck hat, das therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes so gut wie möglich zu verkürzen. Diese ehrenamtlich Helfenden opfern unentgeltlich ihre Freizeit. Wir sind sehr schockiert und traurig über den Umstand, dass diese dann auch noch bestohlen werden. Wir bitten den Täter inständig, dass er das Tablet wieder zurückgibt! Dieses kann er ganz einfach im Kreisverband Landsberg (Max-Friesenegger-Straße 45) in den Briefkasten legen.“ Es handle sich um ein privates Gerät, das entwendet wurde, betonen die Helfer vor Ort.

Der Flughafenverein München hat derweil angekündigt, ein neues Tablet spenden zu wollen für den bestohlenen Helfer. (AZ)

