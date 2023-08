Nach Keyless-Klau in Igling: ADAC kritisiert Sicherheitslücke

Der ADAC testet in Landsberg Autos auf ihre Diebstahlsicherheit. Der Vorfall in Igling ist kein Einzelfall.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind in Igling zwei hochwertige Autos gestohlen worden. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von rund 200.000 Euro aus. Eines der Fahrzeuge, ein BMW X5/SUV, wurde mit der sogenannten Keyless-Methode gestohlen. Dabei wird das Fahrzeug mit einem einfachen Funkwellen-Verlängerer in Sekundenschnelle illegal geöffnet und entwendet. Das ADAC-Technik-Zentrum in Landsberg warnt seit mehr als sieben Jahren vor dieser gefährlichen Sicherheitslücke.

Die meisten neuen Autos haben ein sogenanntes Keyless-Zugangssystem. Das ist an sich sehr praktisch. Das Auto erkennt den Schlüssel bereits, wenn sich der Fahrer in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs befindet und sperrt die Tür auf. Der Fahrer oder die Fahrerin muss den Schlüssel dazu nicht einmal aus der Tasche nehmen. Der Motor lässt ebenso einfach per Knopfdruck starten. Keyless-Schließsysteme sind weitverbreitet und gehören oft schon bei Kleinwagen zur Serienausstattung. Doch laut ADAC gibt es ein Problem: Es gibt eine Sicherheitslücke bei den als Keyless, Keyless Go oder Keyless Entry bekannten Komfort-Schlüsseln. Autodiebe können mit der Technik ausgerüstete Fahrzeuge leichter stehlen.

Ingenieur Luis Kalb demonstriert, wie der ADAC in seinem Technik-Zentrum in Landsberg die Diebstahlsicherheit von Keyless-Autos testet. Foto: Markus Sippl/ADAC

In den Hallen des ADAC im Landsberger Gewerbegebiet nördlich der A96 sind bereits über 600 Autos mit Keyless-Schließsystem auf Diebstahlsicherheit getestet worden, teilt der ADAC mit. Über 90 Prozent davon ließen sich in Sekundenschnelle illegal öffnen und wegfahren. Nur sieben Prozent der überprüften Modelle hätten einen wirksamen Schutz gegen den Keyless-Diebstahl. Laut Pressemeldung gibt es zahlreiche Medienberichte von regelrechten Diebstahlserien nach dieser Methode mit bis zu 50 gestohlenen Autos. Im Internet kursieren viele Filme von Überwachungskameras, die solche Taten aufgenommen haben.

Eine Funkverlängerung für weniger als 100 Euro

Die Keyless-Tests im ADAC-Technik-Zentrum werden von Christien Köhler, Martin Aulehla und Thomas Coufocotios durchgeführt – mit einer Funkverlängerung, die Manuel Kroboth für weniger als 100 Euro selbst gebaut hat. Das haben ADAC-Vertreter wie Markus Sippl und Florian Hördegen bereits in zahlreichen TV-Sendungen wie „Vorsicht Falle“ (ZDF), „Reportage“ (Kabel 1) oder „auto mobil“ (VOX) vorgeführt. Auch vor zwei Monaten, beim Tag der offenen Tür im ADAC-Testzentrum Mobilität auf dem Gelände des früheren Fliegerhorsts in Penzing, wie leicht sich Keyless-Autos stehlen lassen.

Inzwischen kommen laut Pressemitteilung des ADAC zunehmend mehr Autos auf den Markt, die sich nicht mehr mit der bisherigen Methode stehlen lassen – auch in der preissensiblen Golf-Klasse. Die Liste mit den über 600 in Landsberg getesteten Keyless-Autos ist unter www.adac.de/keyless abrufbar und wird regelmäßig erweitert.

