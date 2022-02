Landsberg

vor 42 Min.

Nach kuriosem Geldfund in Landsberg: Besitzerin und Bargeld wieder vereint

Im Regalflohmarkt „Flohquadrat“ in Landsberg holte eine Frau das verlorengegangene Geld ab.

Plus In der Hülle einer gespendeten CD versteckten sich 1000 Euro. Nun konnte "Flohquadrat"-Inhaberin Cora Augustin das Geld an eine junge Frau zurückgeben.

Von Vanessa Polednia

Der kuriose Geldfund im Gebrauchtwarenladen „Flohquadrat“ in Landsberg hat ein glückliches Ende genommen – und daran war das LT nicht ganz unbeteiligt.

