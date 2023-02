Nach nur sechs Monaten schließt das Café Zirnheld in Landsberg wieder

Plus Für das Landsberger Traditionscafé Zirnheld an der Alten Bergstraße wird erneut ein neuer Pächter gesucht. Warum der bisherige Betreiber die "Notbremse" zieht.

Für das Café Zirnheld an der Alten Bergstraße in Landsberg wird wieder ein neuer Pächter gesucht. Nach nur sechs Monaten hat der bisherige Betreiber Marcus Heese einen Schlussstrich gezogen und die Traditionsgaststätte zum Jahreswechsel geschlossen. Gegenüber unserer Redaktion nennt er die Gründe für den Schritt.