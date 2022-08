Landsberg

18:45 Uhr

Nach Radunfall: Kann der Katharinenberg in Landsberg entschärft werden?

Blumen und Kerzen erinnern an den 28-jährigen Radfahrer, der sich am Dienstag vergangener Woche bei einem Unfall an der Einmündung der Dominikus-Zimmermann-Straße in die Katharinenstraße tödliche Verletzungen zugezogen hat.

Plus Unterhalb des Katharinenbergs in Landsberg ereignen sich immer wieder schwere Unfälle, weil Radfahrende von Autofahrenden übersehen werden. Die Rufe nach einer Ampelanlage werden lauter.

Von Thomas Wunder

Blumen und Kerzen am Straßenrand erinnern an den tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein Rennradfahrer in der Katharinenstraße in Landsberg von einem Auto erfasst wurde. Derweil werden die Stimmen lauter, die fordern, die unfallträchtige Stelle zu entschärfen. Häufig wird eine Ampelanlage ins Spiel gebracht. Unsere Redaktion hat bei Stadtverwaltung und ADFC nachgefragt, wie diese Lösung eingeschätzt wird und erfahren, dass sich das Rote Kreuz aus einem anderen Grund eine Ampelanlage wünscht.

