Nach Unfallflucht: Viel Ärger für einen jungen Mann aus Kaufering

Ein junger Mann aus Kaufering begeht in Landsberg eine Unfallflucht. Das ist nicht seine einzige Straftat.

Gleich wegen mehrerer Delikte muss sich ein 19-Jähriger aus Kaufering demnächst verantworten. Unter anderem wehrte er sich, als Polizeibeamte ihn vernehmen wollten.

Am frühen Donnerstagnachmittag fuhr der junge Mann mit seinem Wagen auf den an einer Fußgängerampel im Bereich der Schwaighofkreuzung in Landsberg wartenden Pkw einer 22-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis auf und verursachte dabei einen Gesamtschaden von rund 4000 Euro. Der Fahrer setzte zurück und flüchtete über die Schwaighofstraße. Nach einem Hinweis fanden die Polizeibeamten das beschädigte Fahrzeug in Kaufering und identifizierten es zweifelsfrei als Verursacherfahrzeug.

Die weiteren Ermittlungen erbrachten schließlich noch, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und der Halter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wehrte sich der 19-Jährige gegen die polizeilichen Maßnahmen, weshalb er laut Polizeibericht schließlich in Gewahrsam genommen wurde. (AZ)

Lesen Sie dazu auch