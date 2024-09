Nach Unglück ist bei Jahn Landsberg Fußball derzeit Nebensache

Es gibt Situationen, in denen spielt der Sport keine Rolle mehr. So aktuell bei den Fußballern der FT Jahn Landsberg. Am vergangenen Wochenende hat der Verein alle Spiele abgesetzt, denn für Fußball hatte keiner einen Kopf: Es ist ein Spieler von ihnen, dessen Baby und die Oma seit der Flutwelle in der Toscana Ende September vermisst werden. Inzwischen ist der Spieler wieder zu Hause in München, seine Teamkollegen versuchen so gut wie möglich zu helfen.

