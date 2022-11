Nach Workshop: Welche Ideen gibt es für die nördliche Altstadt?

Plus Die nördliche Altstadt von Landsberg soll lebenswerter werden. Bei der Frage nach dem Wie werden die Bürger beteiligt.

Der Vorderanger und der Hinteranger in Landsberg waren und sind vom Verkehr geprägt. Bevor es die Umfahrungen im Norden, Westen und Osten gab, quälten sich Autos und Lastwagen auf Bundesstraßen durch die engen Altstadtstraßen mit ihrem Kopfsteinpflaster. Diese Zeiten sind zwar längst vorbei, doch gerade im Hinteranger ist der Verkehr nicht weniger geworden. Fahrende und parkende Autos prägen das Bild. Soll sich das ändern? Und wenn ja, wie? Diese Fragen beschäftigen Anwohnerinnen und Anwohner sowie Kommunalpolitiker schon viele Jahre. Jetzt soll es das Projekt "Entwicklungskonzept – Aufwertung der nördlichen Altstadt" richten. Eine aufwendige Bürgerbeteiligung. Nach Online-Befragung, Stadtspaziergängen und einem Workshop haben sich nun fünf Themenschwerpunkte ergeben, die als "Leitplanken" für den weiteren Prozess gesehen werden.