Nach Zimmerbrand: Senior immer noch in "kritischem Zustand"

Nach dem Feuer in einem Landsberger Seniorenheim ermittelt die Kripo. Es gibt erste Erkenntnisse zur Brandursache.

Der bei einem Brand in einem Landsberger Seniorenheim schwer verletzte Senior befindet sich weiterhin in einem gesundheitlich kritischem Zustand. Das teilt die Polizei mit.

Der Brand war in der Nacht auf Dienstag in dem Seniorenheim in der Spöttinger Straße im Zimmer des 79-Jährigen ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete den Mann, der mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht wurde. Dort wird er weiterhin behandelt, teilt ein Polizeisprecher mit.

Zum Brand ist nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei bekannt, dass er nicht durch Dritte verursacht wurde. Derzeit gehe man von einer „fahrlässige Brandlegung“ durch den Zimmerbewohner aus. (AZ)

Lesen Sie dazu auch