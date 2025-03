Nachhaltigkeit lohnt sich: Unternehmen aus dem Landkreis werden von Umweltministerium geehrt

Vier Unternehmen werden vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz ausgezeichnet und zeigen, dass Umweltschutz in den verschiedensten Bereichen möglich ist. Der Landrat gratuliert dem Steuerteam Landsberg München GmbH, der SV Business Catering GmbH, der LSV Lech-Stahl Veredelung GmbH sowie der Torsten Grün Unternehmensberatung.

Das Steuerteam Landsberg München GmbH vertreten durch Kerstin Schumacher und Sebastian Schießling engagiert sich mit dem Betrieb einer PV-Anlage, die seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2018 über 68.000 kWh Strom erzeugt hat. Zusätzlich wurde im Jahr 2024 eine weitere Anlage installiert. Auch im Bereich Papierverbrauch konnte die Firma den Verbrauch reduzieren. Außerdem werden Ökostrom und energieeffiziente Beleuchtungssysteme, zwei Elektro- und zwei Plug-In-Hybrid-Firmenfahrzeuge genutzt sowie Ladestationen installiert.

Eine große Palette an Maßnahmen wird auch bei der SV Business Catering GmbH von Markus Wozelka in der Kantine der Firma Hilti in Kaufering umgesetzt. Neben der Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001, erfüllt der Betrieb auch die Kriterienliste für Hotellerie und Gastronomie sowie die Zertifizierung nach DIN ISO 1400. Es wird Energie aus einer Luftwärmepumpe, Fernwärme, sowie einer PV-Anlage genutzt. Das Unternehmen nutzt Lebensmittel aus ökologischem Landbau und bietet vegetarische und vegane Speisengerichte.

Auch die LSV Lech-Stahl Veredelung GmbH engagiert sich im Bereich Klima- und Umweltschutz und hat dazu sowohl ihr Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 als auch ihr Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 5001 zertifizieren lassen. Die Urkunde nahmen Bianca Bihler und Jonas Bißwanger entgegen.

Die Thorsten Grün Unternehmensberatung ist ebenfalls vielfältig engagiert und hat ein KI-gesteuertes Energiemanagement installiert. Das Unternehmen hat mit der Abschaffung des Druckers auf ein papierloses Büro umgestellt, verzichtet weitgehend auf postalische Kommunikation und ist als Blühender Betrieb ausgezeichnet.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.